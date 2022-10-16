أنشيلوتي: لم أخترع واللاعبون كافئوني .. وتشافي ينتقد عقلية برشلونة!

تصريحات كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، وتشافي هيرنانديز مدرب برشلونة بعد فوز النادي الملكي في الكلاسيكو.

عبر الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد عن سعادته البالغة بعد فوز فريقه على غريمه برشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني.

وعلى الجانب الآخر، تحدث تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة عن الخسارة، حيث تحملها بشكل كامل، مؤكدًا أن عقلية "البلوجرانا" يجب أن تتغير.

ريال مدريد حقق الفوز على برشلونة بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت عصر الأحد على ملعب "سانتياجو برنابيو" في قمة الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

فوز ريال مدريد رفع رصيد النادي الملكي إلى 25 نقطة في صدارة جدول ترتيب "لا ليجا"، متفوقًا بفارق ثلاث نقاط عن برشلونة الوصيف.

ماذا قال أنشيلوتي؟

أنشيلوتي قال في تصريحات المؤتمر الصحفي لما بعد المباراة: "مفتاح الفوز كان الشوط الأول، امتلكنا الثقة في الخروج من الخلف بشكل جيد، وكنا فعالين للغاية في المقدمة".

وأضاف: "توني كروس ساعدنا كثيرًا في البداية، كان قويًا في الدفاع، وفالفيردي كما هو الحال دائمًا، لقد اعتاد اللعب على الجناح".

وتابع: "حصلنا على النقاط الثلاث ضد أصعب منافس في الدوري الإسباني، لا شيء أكثر، الموسم طويل جدًا، من الواضح أننا سعداء بالمباراة، لكن لا شيء أكثر".

وأردف: "ضغطنا حتى النهاية، لا يمكننا أن نواصل بقوة الشوط الأول طوال الوقت، كانت الفكرة هي إجراء تغييرات مسبقًا، لكن كنا مسيطرين على المباراة".

وعما إذا كانت الخسارة أمام برشلونة بنتيجة 4-0 في الموسم الماضي قد أثرت على تفكيره، قال الإيطالي: "نعم، في تلك المباراة اخترعت شيئًا ولم ينجح، هذه المرة حاولت ألا أخترع أي شيء".

وأضاف: "وضعت كل لاعب في مكانه، وقدموا أداءً جيدًا، ومودريتش كان مذهلًا في الوسط، كانت مباراة مثالية".

وعن نزول لابورتا إلى غرفة الحكم بعد المباراة قال أنشيلوتي: "أتفهم الأمر، الحكم أدار المباراة وأعتقد أنه قدم أداءً جيدًا".

وفي نهاية تصريحاته تحدث أنشيلوتي عن عدم تسجيل ريال مدريد لعدد كبير من الأهداف في الكلاسيكو قائلًا: "نحن نهتم فقط بالفوز بالمباريات، وليس تسجيل أكبر عدد من الأهداف".

ماذا قال تشافي؟

من جانبه، أكد تشافي على ضرورة أن يكون هناك حالة من النقد الذاتي لما يقوم به برشلونة، مع تأكيده على أنه يتحمل المسؤولية الكاملة على خسارة الكلاسيكو، وعدم إلقاء اللوم على اللاعبين.

وقال: "أشعر بالأسف لأننا لم نستغل فترات السيطرة في المقابل ريال مدريد نجح في ذلك".

وأضاف: "لا يمكنني أن أكون سعيدًا مع الخسارة 3-1، لكن الأمر الإيجابي هو أن اللاعبين لعبوا بحماس، لكننا لا نعمل بشكل جيد بصورة عامة".

وأردف تشافي عن خسارة الصدارة: "لقد كنا جيدين جدًا في الدوري، ولكن علينا تحسين قوتنا وعدوانيتنا، تحدثنا عن ذلك وكان علينا أن نرتبك خطأً في الهدف الأول لإيقاف الهجمة".

وأكمل: "لم نكن في مستوانا أمام فريق رائع، يجب أن تكون الأمور واضحة الهدف الأول لا يمكن أن يحدث، كان يجب ارتكاب خطأ، وفي الهجوم لم نخلق فرصًا حقيقية".

وتابع: "أمام بايرن ميونخ، وإنتر، واليوم، ارتكبنا الأخطاء، ونواصل دفع الثمن غاليًا، علينا أن ننافس بشكل أفضل، ريال مدريد لم يرتكب الأخطاء، وهذا هو سبب فوزهم لسنوات".

واختتم تشافي: "علينا أن ننضج للمنافسة على هذا المستوى، علينا تغيير عقليتنا، لا أعرف أي طريقة أخرى للتعافي، علينا الاستمرار ومواصلة العمل، الموسم طويل، وهذه مجرد ثلاث نقاط فقط".