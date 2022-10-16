طلبًا لتفسيرات .. لابورتا يقتحم غرفة حكم "الكلاسيكو" لمعاتبته

رئيس برشلونة كان غاضبًا من قرارات سانشيز مارتينيز حكم الكلاسيكو أمام ريال مدريد.

توجه جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة إلى غرفة الحكام في ملعب "سانتياجو برنابيو" ليطلب تفسيرات من الحكم سانشيز مارتينيز بشأن قراراته خلال مباراة ريال مدريد في قمة الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

ريال مدريد تمكن من الفوز على برشلونة بنتيجة 3-1، ليستعيد النادي الملكي الصدارة بعدما رفع رصيده إلى 25 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن "البلوجرانا".

لاعبو برشلونة احتجوا على قرار الحكم بعدم احتساب ركلة جزاء لصالح البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 86 من زمن المباراة، ثم منح ريال مدريد ركلة جزاء في الدقيقة 90 لصالح البرازيلي رودريجو، وهو ما أثار غضب لابورتا أيضًا.

ماذا حدث؟

صحيفة "ماركا" الإسبانية كشفت أن تقرير سانشيز مارتينيز حكم "الكلاسيكو" أكد توجه لابورتا إلى غرفة الحكام لمعاتبته.

وطلب لابورتا من سانشيز مارتينيز تفسيرات بشأن عدم احتساب ركلة جزاء لصالح ليفاندوفسكي، وأعرب عن عدم رضاه عن القرار.

ماذا جاء في تقرير الحكم؟

حسب الصحيفة ذاتها، كتب سانشيز مارتينيز في تقريره: "حوادث أخرى، بمجرد انتهاء المباراة، وتوجه فريق التحكيم إلى غرفة الملابس، قام رئيس نادي برشلونة، جوان لابورتا، بالوصول إليها".

وأضاف: "لقد طلب توضيحات حول بعض المواقف في المباراة، نظرًا لهذه الأحداث، فقد طلبت منه مغادرة غرفة ملابس الحكام، دون وقوع المزيد من الحوادث".