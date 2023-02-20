أنشيلوتي: لا نقلق من محمد صلاح وفرصة مدريد في الأبطال أكبر من العام الماضي!

علي رفعت
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Salah Real Madrid Liverpool Champions LeagueGetty Images
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كارلو أنشيلوتي متفائل بحظوظ فريقه!

أعرب كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد عن شعوره بالتفاؤل بشأن حظوظ فريقه في الفوز بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم على عكس الوضع في الموسم الماضي، متحدثًا عن لقاء ليفربول في المؤتمر الخاص بالمواجهة.

وقال أنشيلوتي: "أنا قلق حيال ليفربول، ليس محمد صلاح أو فان دايك، ريال مدريد يقلق من الخصم ككل، كما هو الحال بالنسبة لهم، هم قلقون من فريقنا كله".

وأضاف عن فينيسيوس: "هو يواجه العنصرية بشكل جيد ولا تؤثر على مستواه في الملعب، لكن هي مشكلة كبيرة ومعقدة ولا يوجد قانون من الممكن أن يغير تلك العقليات".

وأردف عن فرصة الفوز بدوري أبطال أوروبا: "ريال مدريد يملك فرصة أكبر هذا الموسم عما كان عليه الوضع في الموسم الماضي".

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب يقام مساء الثلاثاء في إنجلترا بينما تقام مباراة العودة في الـ 15 من مارس في إسبانيا على ملعب سانتياجو برنابيو.

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