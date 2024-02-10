أنشيلوتي: لا تسألني عن مبابي.. لدي أفضل 3 لاعبين في العالم!

استنكر الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، سؤالًا متكررًا عن النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، وارتبط اسمه بقوة بالانتقال إلى النادي الملكي.

وسُئل أنشيلوتي عن مبابي في مؤتمر صحفي اليوم السبت عقب فوز ريال مدريد على جيرونا بالدوري الإسباني، فقال: "أنت تسألني باستمرار عن لاعب يلعب لفريق آخر".

وأضاف: "لدينا أفضل اللاعبين في العالم هنا، فينيسيوس ثم بيلينجهام ورودريجو، الثلاثي الأفضل في كرة القدم حاليًا".

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وزاد: "فينيسيوس قدم كل شيء، إنه أفضل لاعب في العالم بالنسبة لي، ننتظر منه المزيد، لأنه لاعب مهم لفريقنا على المستوى الهجومي".

وختم: "بيلينجهام يعاني من التواء في الكاحل الأيسر، لكننا ننتظر التشخيص النهائي غدًا ونقيّم وضعه، ونتمنى أن تكون الإصابة بسيطة، وسنرى موقف بيلينجهام النهائي من مواجهة الثلاثاء المقبل، بعد التشخيص الطبي غدًا".

ريال مدريد يواجه ريد بول لايبزيج الألماني، يوم الثلاثاء المقبل في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، على ملعب ريد بول أرينا.