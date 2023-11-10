أنشيلوتي: لا أحسد اللاعبين في ريال مدريد و"نجم المستقبل" يشعر بالاكتئاب!

المدرب الإيطالي لا يشعر بالقلق على نجم الفريق

كشف كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، عن شعور نجم الفريق الشاب أردا جولر بالاكتئاب، بسبب الانتكاسة التي تعرض لها مؤخرًا.

جولر لم يستطع المشاركة مع ريال بعد انتقاله إلى الفريق الإسباني من فنربخشه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية بسبب الإصابة، وبعد تعافيه منها تعرض لانتكاسة جديدة، وهو الأمر الذي تحدث عنه أنشيلوتي بالمؤتمر الصحفي لمواجهة فالنسيا القادمة بالدوري الإسباني.

وقال المدرب الإيطالي عن أردا جولر:"لسوء الحظ تعرض لإصابة قبل مباراة براجا، الأمر ليس خطيرًا ولكن اللاعب يشعر بالاكتئاب لأنه يريد اللعب، إنها خطوة صغيرة إلى الوراء ولديه الوقت الكافي للتعافي منها، هو لاعب موهوب للغاية ومستقبله سيكون رائعًا رغم ما يحدث له الآن".

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وأضاف:"الإصابة الأولى كانت عبارة عن تمزق في الغضروف المفصلي وخضع لعملية جراحية، وكما يحدث غالبًا يتغير وضع ساقك بعد هذه العمليات، ويمكن معاناة اللاعب مش مشاكل عضلية خلال التعافي وهذا ما حدث له، هو يشعر بخيبة أمل لكنها مجرد مشكلة عضلية لا أكثر، أنا شخصيًا لدي تجربة شخصية أجبرتني على التوقف لمدة عامين عندما كان عمري 21 سنة وعدت بعدها بشكل طبيعي".

وعن حالة بيلينجهام البدنية:"يقول إنه يشعر بالارتياح، لقد تدرب اليوم بشكل طبيعي لذلك سيكون جاهزًا للمباراة إذا لم يحدث أي شيء غريب خلال الساعات القليلة القادمة".

وعندما سُئل عن إمكانية شعوره بالحسد من اللاعبين بسبب تجديد عقودهم عكس ما يحدث معه:"لا، هذا غير صحيح، لدينا الوقت للقيام بذلك، مستقبل النادي مكتوب بالفعل مع هؤلاء اللاعبين، هم اختاروا التجديد لحبهم التواجد هنا".

الحراسة بعد إصابة كيبا:"غدًا سيكون فران حارس المرمى الثاني بعد أندريه لونين، لدينا ثقة كبيرة به كما أن كانيزاريس يقدم مستويات جيدة مع فريق الرديف".

يذكر أن ريال مدريد يلعب غدًا، السبت، أمام فالنسيا، وهو في المركز الثاني بجدول الدوري الإسباني بـ29 نقطة بفارق نقطتين عن جيرونا المتصدر.