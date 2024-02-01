أنشيلوتي كان على حق.. مدريد تستعيد الابن الضال وفينيسيوس لم يتخلص من نقطة ضعفه!

مستقبل عرين الملكي في أمان

أظهر ريال مدريد شخصيته القوية خلال مواجهة خيتافي وفرض سيطرته على المنافس في عقر داره، ليحرز فوزًا يثبت أقدامه في طريق استعادة لقب الليجا.

وخرج ريال مدريد من ملعب كولسيوم ألفونسو بيريز، بانتصار ثمين على مضيفه خيتافي بثنائية نظيفة، سجلها المهاجم المتألق خوسيلو، ليعيد صدارة الدوري الإسباني "الليجا"، برصيد 57 نقطة وبفارق نقطتين عن جيرونا.

واستفاد الملكي من الحالة الفنية المميزة التي ظهر عليها خوسيلو، في تحقيق فوز مهم وبدون مجهود كبير، بينما كان قادرًا على زيادة غلته التهديفية، لولا رعونة الثنائي البرازيلي، رودريجو جويس وفينيسيوس جونيور.

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قميص ريال مدريد يناسب خوسيلو

أظهر خوسيلو أنه مهاجم من طراز رفيع وقادر على حمل هجوم النادي الملكي على كتفيه خلال الفترة المقبلة، بعد الثنائية المميزة التي سجلها اليوم من كرة رأسية رائعة وتصويبة دقيقة من خارج منطقة الجزاء.

ويؤكد خوسيلو أن عمره المتقدم (33 عامًا)، لن يمنعه أبدًا من أن يحفر اسمه في تاريخ الملكي، ولما لا فهو ابن الكاستيا الذي عاد بعد رحلة طويلة قضاها خارج أسوار ريال مدريد.

كما برهن على صحة وجهة نظر الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب الملكي، الذي أصر على أن النادي لم يكن بحاجة للتعاقد مع مهاجم في الانتقالات الشتوية الماضية، حيث رفض بدون تفكير عودة كريم بنزيما، مهاجم اتحاد جدة الحالي ووضع ثقته في الثنائي خوسيلو ورودريجو.

لا تعطي أذنيك للجمهور يا فينيسيوس

فينيسيوس اليوم كان خارج الخدمة بكل ما تعنيه الكلمة، حيث لم يوفق أمام المرمى في أكثر من فرصة، منها انفراد صريح آثر خلاله خوسيلو منح الكرة للبرازيلي، لكنه بالغ في الاستعراض حتى أنقذها حارس المنافس دافيد سوريا.

فيني يسير على سطر ويترك الآخر، فتارة تجده في منتهى التوهج ويكون النجم الأول في الملعب، وأخرى يختفي ويصير شبحًا مثلما حدث اليوم.

لكن ربما ما تعرض له النجم البرازيلي خارج أسوار الملعب، عندما تلقى هتافات عنصرية من جماهير خيتافي أثناء دخول حافلة الملكي، هو ما أثر على معنوياته وانعكس على مستواه في الملعب.

هذه الظاهرة يبدو أنها لن تختفي من ملاعب إسبانيا وعليه أن يحافظ على ثباته الانفعالي ويتخلص من نقطة ضعفه، خصوصًا بعدما تحول إلى أحد الأعمدة الرئيسية في الفريق الملكي.

لونين هو المستقبل

قدّم أندري لونين مباراة مثالية اليوم أمام خيتافي وخرج بشباك نظيفة، بعدما قام بتصديات مميزة أنقذت مرمى الملكي أكثر من مرة من هدف التعادل لأصحاب الأرض.

واستطاع أن يحافظ على شباك الملكي نظيفة للمباراة الثانية على التوالي، حيث تألق أيضًا في مباراة لاس بالماس الماضية، ليمنح الاطمئنان لجماهر فريقه قبل الديربي.

وقدم لونين رسالة واضحة إلى الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، الغائب منذ بداية الموسم للإصابة، بأنه لن يفرط في عرين الملكي بسهولة وأن هناك منافسًا شرسًا قادرًا على إزاحته من مملكته.

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لونين صاحب الـ24 عامًا، إذا استمر على هذا المستوى المميزة، فيجب اعتباره مستقبل حراسة المرمى في ريال مدريد مع تقدم كورتوا في السن.

مخاوف قبل الديربي

استطاع الريال أن يحقق عدة مكاسب قبل مباراة ديربي مدريد المرتقبة يوم الأحد المقبل في سانتياجو برنابيو، والتي تحمل طابع الثأر بعد الخسارة القاسية على يد الروخيبلانكوس (2-4) في كأس الملك.

لكن هناك بعض المخاوف، بشأن إصابة أنطوني روديجر التي هي عبارة عن كدمة ف الفخذ، وتأكد غياب تشواميني عن الديربي لحصوله على إنذار آخر اليوم.

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وسيضطر أنشيلوتي الآن إلى اللجوء للثنائي ناتشو وميندي في الخط الخلفي، لتعويض هذا النقص الحاد الذي يعاني منه الفريق الملكي.