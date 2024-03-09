أنشيلوتي عن فينيسيوس: أكثر المُضطهدين في التاريخ، وأتمنى ألا يسحبوا ترخيص بيلينجهام!

المدرب الإيطالي ينتفض للدفاع عن نجميه

حرص كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، على الدفاع عن نجم الفريق فينيسيوس جونيور، وسط حملات الهجوم المستمرة ضد الجناح البرازيلي.

فينيسيوس أثار حالة من الجدل مؤخرًا بسبب مناوشاته مع جماهير فالنسيا بالجولة الماضية من الدوري الإسباني، بالإضافة لشجاره مع ويلي أوربان مدافع لايبزيج الأربعاء الماضي.

أنشيلوتي قال في المؤتمر الصحفي لمواجهة سيلتا فيجو، غدًا، الأحد، في الليجا:"لقد نظرت إلى الوراء قليلًا ولم أجد لاعبًا مضطهدًا مثله، يركلونه ويصفرون عليه ويهينونه، ماذا عليه أن يفعل؟ إنه يسجل الأهداف ويقدم التمريرات الحاسمة، يجب على الجميع أن يغيروا أسلوبهم معه، لم يحدث أبدًا أن لاعبًا بموهبة كبيرة يعاني من هذه الأشياء، تعرض لضربة كاراتيه في فاييكاس ولم يكن هناك بطاقة صفراء، والآن يطلبون طرده بسبب دفع لاعب لايبزيج".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعن حديث ياجو أسباس عن توزيع الأموال في كرة القدم:"إنه موضوع لا أفهمه، ليس لدي ما أقوله، لأنني من أفهم ما قاله".

غياب جود بيلينجهام:"سنفتقد التواجد في المنطقة من الخط الثاني، وهذا ما صنع الفارق لنا في الدوري".

وواصل حديثه:"لقد استأنفنا لأننا نعتقد أن العقوبة مبالغ فيها، لم تكن إهانة كما ورد في المحضر، لقد قاموا بتقييم الطريقة العدوانية في الاقتراب من الحكم، كثيرون يفعلون نفس الأمر بطريقة مبالغة أكثر منه، لذلك نعتقد أن العقوبة غير صحيحة، وأتمنى ألا يقوموا بسحب لوحة ترخيصه".

اختيار براهيم دياز بين المنتخبين المغربي والإسباني:"لم نتحدث عن هذا الأمر، إنها مسألة شخصية، هو يفكر في الموضوع ولم تحدث أي مناقشة بيننا".

يذكر أن ريال يلعب غدًا، الأحد، ضد سيلتا فيجو وهو في المركز الأول بجدول الليجا بـ66 نقطة بفارق 5 نقاط عن برشلونة الثاني و7 عن جيرونا صاحب المركز الثالث.