ننتظر قرارا مهما لمستقبل كرة القدم

طالب كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، إدارة النادي بالتعاقد مع لاعب "قلب دفاع" في الميركاتو الشتوي المقبل، بعد إصابة ديفيد ألابا بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وقال المدرب الإيطالي، في مؤتمر صحفي قبل مواجهة ألافيس غدًا الخميس بالليجا: "لقد تحدثنا إلى النادي، لدينا الوقت للقيام بصفقة، لأن السوق ينتهي يوم 31 يناير، ولسنا في عجلة من أمرنا، هذا ليس الوقت المناسب لتسمية الأسماء. إذا كانت هناك فرصة للتعاقد مع لاعب جيد للنادي هذا الموسم، سنفعل ذلك".

وفيما يتعلق بإمكانية اعتماد "المداورة" في حراسة المرمى، علق: "ليس لدي فكرة عن التدوير في هذا المركز، تقدم لونين وأظهر الكثير من الثقة، كما حافظ كيبا على مستواه. وعندما عاد كيبا من الإصابة، أحببت مكافأة كل منهما، غدًا سيبدأ كيبا، وفي الجزء الثاني من الموسم سأختار واحدًا من الاثنين".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتابع: "تشواميني لا يحب اللعب كقلب دفاع مثلما لا يحب كامافينجا اللعب كظهير. لكنه مقتنع بأنه إذا كانت هناك حالة طارئة، فسوف يلعب كقلب دفاع".

وسئل أنشيلوتي عن القرار المنتظر من محكمة العدل الأوروبية غدا بشأن بطولة "السوبر ليج"، فختم: "نحن جميعا ننتظر هذا القرار الذي يمكن أن يكون مهمًا جدًا لمستقبل كرة القدم".