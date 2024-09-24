هل يغيب لفترة؟ .. أنشيلوتي يكشف سر استبدال كيليان مبابي أمام ألافيس

الفرنسي خرج في الدقيقة 80 وانقلبت المباراة من بعده..

لم يكن تغيير الفرنسي كيليان مبابي؛ لاعب ريال مدريد، في العشر دقائق الأخيرة من مواجهة ديبورتيفو ألافيس قرارًا فنيًا من مدربه كارلو أنشيلوتي، إنما كان مضطرًا.

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الفرنسي خرج في الدقيقة 80 من المواجهة التي أقيمت أمس الثلاثاء، ضمن الجولة السابعة من الدوري الإسباني، لينزل زميله أردا جولر بدلًا منه.

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ووفقًا لصحيفة "ذا أثلتيك" فإن مبابي خرج بعد شكواه من بعض الآلام في فخذه الأيسر، ومن المنتظر خضوعه للفحص الطبي اليوم أو غدًا الخميس بحد أقصى، لتقييم وضعه الطبي ومدى إمكانية مشاركته في المباريات المقبلة.

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وحول حالته، أوضح أنشيلوتي في تصريحات نقلتها الصحيفة نفسها: "مبابي بخير .. بخير، هو مضغوط بعض الشيء فقط وطلب التغيير لتجنب بعض المشكلات".

يذكر أن المباراة انقلبت بعد خروج مبابي، إذ تحولت النتيجة من 3-0 لـ3-2، إذ سجل ألافيس هدفين في الدقيقتين 85 و86 عن طريق كارلوس بينافيديس وكيكي جونزاليس.

أما ثلاثية الريال فأحرزها لوكاس فاسكيز، مبابي، رودريجو في الدقائق 1و40 و48 من عمر اللقاء.