أنشيلوتي "حلم غير واقعي".. اسم مفاجئ يتفوق على ساوثجيت لتدريب مانشستر يونايتد!

لديه قدرة على تحديد المواهب الشابة وتطويرها

واصل مسؤولو مانشستر يونايتد البحث عن مدرب جديد لخلافة الهولندي إريك تين هاج، حال رحيله بنهاية الموسم الجاري.

ولم يقدم تين هاج ما كان منتظرًا منه حين تعاقد معه مانشستر يونايتد قادمًا من أياكس الهولندي، إذ يحتل الفريق حاليًا المركز السادس في جدول ترتيب البريميرليج، ويبتعد بفارق 9 نقاط عن مراكز التأهل لدوري أبطال أوروبا، مع مباراة مؤجلة له.

وحسب footballtransfers، فإن "رحيل تين هاج ليس محسومًا بعد، والحسابات 50-50 حتى الآن، وهناك 3 أسماء مرشحة لخلافته".

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وأضافت: "يحظى مدرب إنجلترا جاريث ساوثجيت بإعجاب السير ديف برايلسفورد، وهو اليد اليمنى للسير جيم راتكليف (مالك حصة الأقلية في النادي)، إلا أنه بعيد كل البعد عن الاختيار بالإجماع، ومن المرجح أن يتم تجاوزه كمرشح جاد".

وأوضحت أن "يونايتد يحب مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي، الذي يعد برايلسفورد من أشد المعجبين به، لكن ينظر إلى الإيطالي على أنه هدف غير واقعي".

ولفتت إلى أن الخيار الأقرب هو الدنماركي توماس فرانك، مدرب برينتفورد، مشيرة إلى أن صاحب الـ50 عامًا يتمتع بخبرة واسعة في تدريب أفضل اللاعبين الشباب، ويلعب بأسلوب مميز في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وختمت: "ينجذب مان يونايتد بشكل خاص إلى قدرة فرانك على تحديد المواهب الشابة وتطويرها، وهو الاتجاه الذي ألمح إليه راتكليف بأنه (أفضل سياسة انتقالات)".