أنشيلوتي رفض كيليان مبابي .. عثرة قديمة قد تفسد صفقة ريال مدريد المنتظرة

هل يحسم ريال مدريد صفقة مبابي؟

كشفت تقارير صحفية عن رفض كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، التعاقد مع كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، بسبب تصرفاته السابقة مع الفريق الملكي.

وارتبط مبابي، بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد، بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان، بنهاية الموسم الحالي وعدم التوصل إلى صيغة لتمديد العقد بين الطرفين.

وبحسب ما جاء في التقرير الذي نشره موقع " relevo" فإن أنشيلوتي اجتمع أنشيلوتي، في الصيف الماضي لمناقشة بعض الأمور العاجلة حول مستقبل الفريق، خاصة بعد الموسم الصعب الذي عانى منه الميرينجي في الموسم الماضي.

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وأشار التقرير إلى أن أنشيلوتي، كان يريد التعاقد مع مهاجم بشكل عاجل في الصيف الماضي، لتعويض رحيل كريم بنزيما، إلى الدوري السعودي من بوابة الاتحاد، بينما تمسك فلورنتينو بيريز رئيس النادي بضم بنزيما.

وأفاد التقرير إلى أن أنشيلوتي، كان يرفض التعاقد مع مبابي، بسبب ما حدث في الانتقالات الصيفية لعام 2022، عندما ارتبط حينها بالانضمام إلى ريال مدريد، ولكن في اللحظة الأخيرة من الميركاتو، قرر اللاعب استكمال مسيرته مع فريقه وتمديد عقده.

وفي ذلك الاجتماع أخبرت إدارة ريال مدريد، المدرب بأنها لن تدفع مبالغ كبيرة، للاعب مثل هاري كين الذي كان يريد أنشيلوتي التعاقد معه، وليس فقط بسبب عمر اللاعب، ولكن بسبب أن تلك الصفقة لن تكون مربحة، كما أن هناك الكثير من الخطط أفضل.