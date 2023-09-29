أنشيلوتي: جيرونا أفضل من برشلونة وريال مدريد، وأشعر بالقلق من قضية نيجريرا!

الإيطالي تحدث عن إصابتي روديجر وألابا

كشف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد عن موقفه من الاتهامات التي يواجهها برشلونة بدفع الرشوة لخوسيه نيجريرا للتأثير على اختيارات الحكام.

خواكين أجيري، رئيس محكمة التحقيق رقم 1 في مدينة برشلونة، وجه اتهامًا صريحًا إلى النادي بتقديم رشاوى إلى نيجريرا، حيث يرى أن مبلغ 7.5 ملايين يورو الذي تم دفعه إلى النائب السابق لرئيس اللجنة الفنية للحكام لمدة 17 عامًا، يشكل جريمة.

وقال أنشيلوتي خلال حديثه عن قضية نيجريرا في المؤتمر الصحفي للمباراة القادمة ضد جيرونا، غدًا، السبت:"أنا في هذه اللعبة منذ 40 عامًا وأشعر بالقلق تجاه هذا الأمر مثل أي شخص آخر في كرة القدم، ولكن علينا أن نترك العدالة تقوم بعملها وتأخذ مجراها".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأما عن فينيسيوس جونيور:"سيبدأ أساسيًا غدًا ويمكنه اللعب لمدة 90 دقيقة، هو بخير وسنرى كم من الوقتت سيستمر، الأمر يعتمد على ما أطلبه منه، يمكنني أيضًا أن أستمر لمدة 90 أو 100 دقيقة إذا لم أضطر إلى الركض".

مستوى رودريجو حاليًا:"مشكلته هي أنه لم يسجل الأهداف التي توقعها الجميع، مساهمته كانت جيدة وهو الوحيد الذي شارك في جميع المباريات، قد يتحسن لو حصل على القليل من الراحة".

إصابة دافيد ألابا وأنطونيو رودريجر:"يشعر ألابا ببعض الانزعاج ونأمل أن يتمكن من العودة يوم الثلاثاء، ولكن روديجر عاد وتعافى بشكل كامل".

صدارة جيرونا:"ظهروا بمستوى أفضل من الجميع حتى الآن، أفضل منا ومن برشلونة وأتلتيكو مدريد، علينا أن نحترم ذلك".

اتهامات أنخيل جيل مارين المدير التنفيذي لأتلتيكو مدريد لريال بالتأثير على الحكام:"لن أخوض في موضوع لا معنى له بالنسبة لي".

يذكر أن ريال مدريد يخوض مواجهة جيرونا وهو في المركز الثاني بـ18 نقطة بفارق نقطة عن الفريق الخصم الذي يحتل الصدارة.