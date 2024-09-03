أنشيلوتي أبرزهم.. لماذا يلجأ مدربو كرة القدم لمضغ العلكة أثناء المباريات؟

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ارتبط عدد من مدربي كرة القدم في أذهان الجماهير بمضغ العلكة، وكان على رأسهم السير أليكس فيرجسون مدرب مانشستر يونايتد الأسطوري، وكذلك يواخيم لوف مدرب منتخب ألمانيا السابق، وكارلو أنشيلوتي المدير الفني الحالي لريال مدريد.

وحاول كثيرون تفسير العلاقة بين مدربي كرة القدم ومضغ العلكة، قبل أن يصرّح أنشيلوتي بأنه يفعل ذلك أثناء المباريات "لتخفيف الضغط والتوتر وزيادة التركيز".

ولم يكتف المدرب الإيطالي الشهير بذلك، بل تطرق إلى أن مضغ العلكة يساعده كثيرًا على تجاوز الاحتياج للتدخين، بعد حظره في المنطقة الفنية أثناء المباريات.

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ولم يقتصر الاهتمام بالعلاقة بين "المدربين ومضغ العلكة" على عشاق كرة القدم، بل لفت أنظار العلماء كذلك، إذ قام باحثون من اليابان بدراسة علمية، حيث قسّموا مجموعتين من الأشخاص، الأولى تمضغ العلكة والأخرى لا تمضغها.

ووجدت الدراسة أن الأشخاص الذين قاموا بمضغ العلكة لمدة 20 دقيقة حققوا أداء أفضل بنسبة 24% في الذاكرة قصيرة الأمد ونسبة 38% في الذاكرة طويلة الأمد مقارنة بأولئك الذين لم يمضغوها.

ويتيح موقع أمازون الإمارات، مجموعة من العلكات ذات النكهات المختلفة، ويمكنكم الاطلاع عليها وشرائها (من هنا).

علكة نكهة النعناع الخالية من السكر بيور فريش من مينتوس، تتميز بأنها طازجة ونقية مع خلاصة النعناع مع مستخلص الشاي الأخضر.

ويبلغ سعر العبوة التي تحتوي على 50 قطعة 9.72 درهم إماراتي.

هناك أيضًا علكة النعناع الأبيض من منتوس، التي تعمل على تبييض الأسنان وتقلل من التسوس والجير.

وتعطي العلكة التي تتكون عبوتها من 38 قطعة، رائحة نفس منعشة، كما تدوم نكهتها طويلا، ولا تحتوي على سكريات أو دهون أو جلوتين.

ويمكنكم شراء المنتج (من هنا) بسعر 8.40 درهم إماراتي للعبوة 38 قطعة.