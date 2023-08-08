أنسو فاتي في الهلال؟ .. تشافي يفتح الطريق أمام السعودية بتصريح رسمي

يبدو الهلال قريبًا من صفقة جديدة خلال الصيف الجاري

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أوضح تشافي هيرنانديز؛ المدير الفني لبرشلونة الإسباني، موقفه من رحيل أنسو فاتي؛ جناح الفريق، عنه خلال الميركاتو الصيفي الجاري، مانحًا الأمل لدوري روشن السعودي في إمكانية استقطابه.

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التقارير تحدثت خلال الساعات الماضية عن موافقة صاحب الـ20 عامًا على عرض الهلال السعودي، زاعمة تراجعه عن رفض مغادرة البرسا كما كان الحال في بداية الميركاتو.

والليلة، تشافي يفتح الطريق للزعيم بالفعل، إذ لم يعلن رفضه لرحيله، بل قال خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "مدى استمرارية فاتي؟ سنرى ما سيحدث حتى 31 من أغسطس الجاري (موعد غلق باب الانتقالات في أوروبا)، لا يمكنني قول أي شيء آخر".

وأضاف: "نحن نعول على اللعب المالي النظيف، بجانب أن هناك منافسة كبيرة في المقدمة فهناك فيران توريس ورافينيا".

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حديث تشافي عن اللعب النظيف، يعكس بالطبع الأزمة المالية التي يعشيها برشلونة حاليًا، والتي دفعته من قبل للاستغناء عن نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، وحرمته من استعادته أيضًا في الصيف الجاري، والتي ستضطره كذلك للاستغناء عن بعض الصفقات في قادم الأيام.

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