"أندي روبرتسون طفل كبير" .. تعليق صادم على واقعة ضرب الحكم المساعد لمدافع ليفربول!

نجم مانشستر يونايتد السابق ينتقد تصرف لاعب ليفربول بعد ضربه بالمرفق من قبل الحكم المساعد في مباراة آرسنال بالدوري الإنجليزي.

انتقد روي كين أسطورة نادي مانشستر يونايتد تصرف أندي روبرتسون ظهير ليفربول، عندما بدا وكأنه تعرض لضربة مرفق من الحكم المساعد خلال مباراة "الريدز" أمام آرسنال في قمة الجولة 30 من منافسات موسم 2022-23 من الدوري الإنجليزي.

ليفربول تعادل مع آرسنال بنتيجة 2-2 في المباراة التي أقيمت مساء الأحد على ملعب "أنفيلد"، ليفتح الباب واسعًا على صراع اللقب بين "الجانرز" ومانشستر سيتي.

حادث روبرتسون وقع عندما اقترب من الحكم المساعد كونستانتين هاتزيداكيس في نهاية الشوط الأول، وكأنه يحاول الحديث معه، ويبدو أن الحكم ضرب ظهير ليفربول بمرفقه، ما جعل الدولي الاسكتلندي في حالة صدمة عندما اشتكى لزملائه في الفريق.

وأثناء مشاهدة اللقطة عبر قناة "سكاي سبورتس" الإنجليزية، قال روي كين: "يجب أن يكون أكثر قلقًا بشأن دفاعه، لقد شاهدت روبرتسون عدة مرات، وهو طفل كبير".

وتابع: "ما عليك سوى متابعة أسلوب لعبه والتركيز على دفاعه، لقد أمسك بالحكم المساعد أولًا".

وبعد نهاية المباراة، قرر مجلس الحكام المحترفين في إنجلترا التحقيق في الحادث، وتم استدعاء الحكم المساعد على الفور لمعرفة تفاصيل الواقعة.