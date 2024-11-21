مدرب حراس ريال مدريد: لونين لا يعرف ما فعله معه كورتوا الموسم الماضي!

السر وراء طفرة الحارس الأوكراني

كشف لويس يوبيس مدرب حراس المرمى في ريال مدريد، عن مفاجأة غير متوقعة، حول سر مستوى الحارس الأوكراني أندريه لونين مع الفريق الموسم الماضي.

ريال تلقى صدمة قوية في بداية موسم 2023/2024، عد تعرض الحارس الأساسي تيبو كورتوا لتمزق في الرباط الصليبي، مما تسبب في إبعاده عن الملاعب لجزء كبير من الموسم، ليقوم النادي وقتها بالتعاقد مع كيبا أريزالاباجا على سبيل الإعارة من تشيلسي، مع منح لونين الفرصة الكاملة وفقًا لرؤية المدرب كارلو أنشيلوتي.

يوبيس قال خلال جلسة نظمتها مؤسسة "FSI " عبر تصريحات نشرتها شبكة "ريليفو":"أثناء إصابة كورتوا، كنا نتحدث في نهاية المباريات، وأحيانًا على الهاتف مباشرة بعد إطلاق صافرة النهاية، وذلك من أجل تحليل صور أندريه لونين من أجل تحسين مستواه، شاركت كل بياناتي وآرائي معه".

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وأضاف:"قمنا بوضع الأهداف اللازمة لتحسين مستوى أندريه الذي لم يكن لديه أي فكرة عما يحدث بيني وكورتوا، الجميع يريد أن يلعب كل أسبوع، لكن من المهم بالنسبة للمدرب أن تكون العلاقة جيدة ومثرية لتحسين الجميع".

يذكر أن لونين لعب 31 مباراة مع ريال الموسم الماضي أثناء إصابة كورتوا، وهو ما سمح الحارس الأوكراني للنمو حتى أصبح قطعة مهمة في فوز الفريق بدوري أبطال أوروبا، قبل أن يفقد مكانه الأساسي هذا الموسم بعد عودة زميله البلجيكي.