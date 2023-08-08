أندرسون تاليسكا يحسم مستقبله رسميًا .. والنصر يرد بـ"قرار حاسم"

حسم الجدل نهائيًا في مستقبل أندرسون تاليسكا

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حسم النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، اليوم الثلاثاء، مستقبله مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر رسميًا؛ بعد الأخبار المنتشرة في الساعات القليلة الماضية، بشأن رغبته في الرحيل، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

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وحسب تصريحات منسوبة لشينول جونيش، المدير الفني لنادي بشكتاش التركي، طلب تاليسكا منه، خلال مكالمة هاتفية، إيجاد "حل وسط"؛ لانتشاله من النصر، والعودة إلى صفوف الفريق الذي لعب له في الفترة من 2014 إلى 2019، تخللها العديد من الإعارات.

وقال تاليسكا في بيان عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور "إنستجرام": "الأخبار التي ظهرت، جميعها مزيفة، ولا يوجد مفاوضات مع أي نادٍ".

وأعلن النجم البرازيلي، عدم وجود أي نية لديه، في الرحيل عن قلعة العالمي، مشيرًا إلى أنه جدد عقده مؤخرًا، حتى 30 يونيو 2026، ويركز كليًا على تحقيق الألقاب والبطولات، في الموسم الرياضي الجديد.

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وأعرب أندرسون تاليسكا، عن سعادته الكبيرة في صفوف الفريق النصراوي، الذي انضم إليه في صيف 2021، قادمًا من نادي قوانجتشو إيفرجراند الصيني.

Anderson Talisca Instagram

ومن ناحيتها.. نفت مصادر بمجلس إدارة نادي النصر في تصريحات لموقع "Goal"، اليوم الثلاثاء، الاستغناء عن تاليسكا "29 سنة"، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وشددت المصادر، على أن كل الأحاديث التي انتشرت في وسائل الإعلام، بشأن رحيل النجم البرازيلي عن الفريق الأول لكرة القدم، كاذبة وغير حقيقية؛ حيث أنه لا يوجد أي نية، لبيع عقد اللاعب.

جدير بالذكر أن تاليسكا، سجل 44 هدفًا وصنع 8 آخرين، خلال 64 مباراة رسمية مع نادي النصر، في مختلف البطولات المحلية والخارجية، دون أن يتوّج بأي لقب رسمي - حتى الآن -.

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