أندرسون تاليسكا "يتوعد" الهلال .. ويزف بشرى سارة لجماهير النصر عن كريستيانو رونالدو

تاليسكا يفتح قلبه ويتحدث عن النصر والهلال..

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تحدث النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، عن "قصة" انتقاله إلى نادي النصر السعودي، مشيدًا بالأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، ومدرب الغريم الهلالي جورج جيسوس.

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تاليسكا انضم إلى النصر في صيف 2021، قادمًا من نادي جوانجزو إيفرجراند الصيني، لمدة 3 مواسم، قبل أن يجدد عقده مؤخرًا حتى 30 يونيو 2026.

وأشار تاليسكا في تصريحات مع صحيفة "ريكورد" البرتغالية، إلى أنه لعب لمدة موسمين في جوانجزو، قبل أن يضطر إلى فسخ عقده؛ بسبب جائحة "كورونا"، وتوقف المسابقات الرياضية هناك.

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وكشف النجم البرازيلي، عن أنه بعد فسخ عقده مع الفريق الصيني، تلقى عرضًا من نادي الهلال؛ قائلًا: "درست الأمر.. وكنت أعتقد أن الدوري السعودي، سيكون من أفضل المسابقات في العالم، خلال 8 أو 10 سنوات؛ ولكنهم فعلوا ذلك في 3 أعوام فقط".

واعترف اللاعب البالغ من العمر 30 سنة، أنه كان في طريقه بالفعل للانضمام إلى الهلال، قبل أن تتحوّل قدمه سريعًا إلى نادي النصر؛ على حد وصفه.

وعن جورج جيسوس.. أكد أندرسون تاليسكا، على أنه صاحب الفضل الأول في تطور مستواه؛ حيث ضمه إلى بنفيكا البرتغالي، عندما كان يشرف على تدريب الفريق الأول.

وأضاف تاليسكا: "على الرغم من أن جيسوس يدرب الفريق المنافس؛ إلا أنني لا يُمكن أن أنكر فضله عليّ.. أكن له كل احترام وتقدير، ودائمًا ما أكون حريصًا على التحدث معه طويلًا، في كل مرة نتقابل فيها".

وعلى جانب آخر.. أوضح نجم النصر، أن العمر مجرد رقم بالنسبة لرونالدو؛ حيث أنه كلما تقدم في السن، يتحسن مستواه أكثر، مشددًا على أن الأسطورة البرتغالية قادر على الاستمرار في الملاعب، حتى منتصف الأربعينيات من عمره.

ووعد تاليسكا في نهاية حديثه، جماهير نادي النصر، بعدم الاستسلام في سباق التتويج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، على الرغم من فارق النقاط الكبير مع الهلال "المتصدر"، والذي وصل إلى 7 نقاط كاملة؛ قائلًا: "سنقاتل لخطف اللقب من الزعيم".

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