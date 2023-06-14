أندرسون تاليسكا مقللًا من انتقال كريم بنزيما للاتحاد: لا نهتم فالنصر لديه سداسي قوي

العميد ضم بنزيما وللحديث بقية عن صفقاته العالمية، فما رأي محترف النصر؟

لا يبالي البرازيلي أندرسون تاليسكا؛ صانع ألعاب النصر السعودي، بتحركات المنافس الاتحاد في الميركاتو الصيفي الجاري، موضحًا أن أي صفقة عالمية يبرمها ما هي إلا مصلحة للدوري بشكل عام، دون تأثير سلبي على فريقه.

العميد تعاقد خلال الصيف الجاري مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع ريال مدريد الإسباني، والحديث متواصل حول عديد الصفقات العالمية القادمة، على رأسها الفرنسي نجولو كانتي؛ لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي.

وتعليقًا على تحركات النادي الجداوي، قال تاليسكا خلال تصريحاته لإذاعة "Fora do Jogo" البرازيلية في حوار مترجم من قبل حساب "VIVA SPORT": "انتقال بنزيما وكانتي للاتحاد إضافة للدوري نفسه، أما نحن في النصر فلا نهتم، لدينا أسماء قوية كأوسبينا، جيسلان كونان، لويز جوستافو وألفارو جونزاليس، وهناك أيضًا لاعبين عرب مميزين كسامي النجعي وعبد الإله العمري".

وعن انتقاد اللاعبين بعد قرار الانتقال للعب في الدوريات العربية، علق البرازيلي: "الدوري السعودي مختلف، هو الأقوى في المنطقة، علينا أن نفرق بين الإمارات، قطر والسعودية، الأخيرة بلد يعيش 24 ساعة على كرة القدم، حتى الدوري الصيني أقل بكثير من الدوري السعودي".

يذكر أن النصر يحاول كذلك تدعيم صفوفه بصفقات عالمية جديدة بعدما كان صاحب الريادة في هذا الطريق، بالتعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو في الشتاء الماضي.