أندرسون تاليسكا: زميلي بالنصر أنفه كبير وأعاني بسبب "شخيره"

النجم البرازيلي يتحدث عن علاقته بكريستيانو رونالدو

أكد النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب نادي النصر، على أنه سيعود إلى المملكة العربية السعودية يوم السبت، بعد أن انتهت إصابته تمامًا في أقل من الوقت المتوقع، بفضل الطبيب المعالج له وانتظامه في التأهيل.

وقال تاليسكا خلال حديثه عبر برنامج "vidacast" البرازيلي: "أعاني من قوة شخير زميلي في نادي النصر، الذي يشاركني الغرفة، لأن حجم أنفه كبير!".

وأضاف: "أنا شخص محترف وأمتلك الكاريزما، لا أفعل أشياء كثيرة لكي تهتم بي جماهير النصر، والجميع ينجذب لي لأنني شخص صادق".

وعن خسارة النصر أمام الاتحاد، قال تاليسكا: "للأسف خسرنا بهدف دون رد، وشاهدت المباراة على هاتفي، وتلقينا الخسارة من الفريق الذي يتنافس معنا على لقب الدوري، فهم يمتلكون لاعبين بجودة عالية".

وأردف: "السعودية بلد رائع، بها أكل وأماكن رائعة، وألعب في نادٍ كبير، فهو الكبر في آسيا، رفقة منافسنا التقليدي، ولا أفتقد البرازيل عندما أكون هناك، وأريد الاستمرار بالمملكة".

وتحدث أندرسون عن علاقته بكريستيانو رونالدو، حيث قال: "قلت له أنه الأفضل في العالم، وأن أسلوبي تغير كثيرًا لأنني أحاول أن أكون مثله، وكنت أتابع ريال مدريد من أجله، فهو لا يشبع من تسجيل الأهداف".

واختتم تاليسكا تصريحاته قائلًا: "تعلقت بالفن قبل كرة القدم، كنت أدق الطبول في المهرجانات، واليوم أنا مطرب، ومن لا يعرفني كلاعب سيتفاجأ يومًا ما بظهوري على الساحة الفنية".