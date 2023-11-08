"أنت متكاسل" .. الكشف عن نص الحوار "الصادم" بين سانتو وبنزيما في العراق

الاتحاد أقال المدرب نونو سانتو

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كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن نص الحوار الصادم الذي جمع نونو سانتو المدرب السابق للاتحاد مع مهاجم الفريق كريم بنزيما في غرفة الملابس بين شوطي المباراة أمام القوة الجوية العراقي في دوري أبطال آسيا.

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الاتحاد كان قد أعلن في وقت متأخر من مساء أمس إقالة مدربه بعد موسم ونصف شهدا التتويج بدوري روشن السعودي بعد غياب منذ عام 2009، وقد كشفت الكواليس الأخيرة عن لعب المهاجم الفرنسي دورًا مهمًا ومؤثرًا في هذا القرار.

صحيفة الرياضية السعودية كشفت النقاب عن سر خطير وهو أن بنزيما كان قد أبلغ بعض مسؤولي الاتحاد منذ أسبوعين أن استمرار سانتو لا يُلبي تطلعات النادي وأن وجود يُعيق تقدم الفريق.

وكشفت الرياضية عن نص الحوار بين سانو وبنزيما بين شوطي الخسارة 2-0 في إربيل أمام القوة الجوية، وهو كالتالي:

سانتو: أنت لاعب كبير لكن يبدو أنك تتكاسل في الضغط على الخصم

بنزيما: لا توجه الكلام لي فقط، تحدث مع المجموعة كاملة

سانتو: أنت قائد الفريق وقدوة اللاعبين وأهم لاعب فيه، يجب أن تبادر وتكون مثالًا لكل اللاعبين وأوضحت الرياضية أن المدرب لم يتوقف هنا وكال سيلًا من الانتقادات والكلمات اللاذعة لمهاجم ريال مدريد السابق رافضًا كل مبرراته.

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