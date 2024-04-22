"أنت جاهل!" .. إعلامي يرد على ميدو بعد اتهاماته الخطيرة ضد الهلال

ميدو يشعل أزمة كبرى بسبب تصريحاته..

SHAHID

أصبح نجم مصر الأسبق أحمد حسام ميدو، في مرمى نيران جماهير نادي الهلال السعودي وعددٍ من الإعلاميين؛ بعد تصريحاته المثيرة للجدل، في الساعات القليلة الماضية.

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ميدو زعم أن المسؤولين عن الرياضة السعودية، لا يستطيعون اتخاذ أي قرار، إلا بعد الرجوع إلى إدارة الهلال؛ مثلما يحدث في الملاعب المصرية، مع النادي الأهلي القاهري.

وعن ذلك يقول الإعلامي الرياضي السعودي صالح الهويريني: "احترم كل الآراء؛ لكن.. أن يقول النجم المصري ميدو، إنه لا يمكن أن يصدر أي قرار يخص الهلال، إلا بموافقة إدارته، فهذه (معلومة) وليست (رأي)؛ وهي غير صحيحة".

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الهويريني وصف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الثلاثاء، ميدو بـ"الجاهل" بتاريخ الكرة السعودية، وكل ما يخص منافساتها وقراراتها الداخلية.

وتساءل الإعلامي الرياضي؛ قائلًا: "كيف يفتي في شيء (يجهله)؟!"، زاعمًا إلى أنه إذا تم توجيه سؤال إلى نجم مصر الأسبق، بشأن من هو بطل الدوري السعودي قبل 3 مواسم، أو القرارات المحلية التي صدرت وقتها، فسيعجز عن الإجابة.

وأشار صالح الهويريني، إلى أن أحمد حسام ميدو يبدو وكأنه تأثر كثيرًا، بأحاديث بعض الأسخاص، الذين لا يروق لهم نادي الهلال.

SHAHID