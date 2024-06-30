"أنت تقارن بين تاليسكا وميسي" .. إعلامي يقاطع ناقدًا رياضيًا على الهواء ويجبره على التراجع!

أبو غانم يقارن بين ميسي وتاليسكا..

أطلق الناقد الرياضي خالد أبو غانم، تصريحًا جدليًا دفع الإعلامي عبد الله الفهيد، على مقاطعته، وذلك بسبب مقارنته بين البرازيلي أندرسون تاليسكا، جناح النصر، والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي الأمريكي.

"أنت تقارن بين تاليسكا وميسي"، هكذا أبدى الفهيد تعجبه الكبير من تصريح الفهيد، ليطالبه بتدارك مقولته، ويرد عليه بأنها مقارنة خاطئة، لأن ميسي وكريستيانو رونالدو خارج أي مقارنات مع أي لاعب آخر.

وتحدث أبو غانم عن تاليسكا، عبر برنامج "الحصاد الرياضي"، واصفًا إياه بأنه نجم كبير جدًا، وأحد النجوم الكبار في الدوري السعودي، مضيفًا أن حديثه بشأن تاليسكا وميسي، يتعلق بالمهام الدفاعية وليس المهارات الفردية.

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وأضاف "ميسي في المباراة كان بعيدًا كل البعد عن ميسي، هل أقول إنه لاعب فاشل، وألغي تاريخه كله؟".

وأمام إصرار الفهيد على عدم المقارنة، اعترف أبو غانم بأن الثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، قائد النصر، خارج أي مقارنة في تاريخ الكرة.

وحقق تاليسكا أرقامًا تهديفية عالية مع النصر، خلال موسم 2023-2024، حيث خاض 25 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 25 هدفًا وصنع 4 تمريرات حاسمة، قبل أن يتعرض لإصابة قوية في أوتار العضلة الأمامية، خلال شهر مارس الماضي، ليغيب عن مواجهة العين الإماراتي في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، والتي شهدت خروج النصر من البطولة، بركلات الترجيح، بعد التعادل إجمالًا بنتيجة (4-4).