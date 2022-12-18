"أنت البطل" .. برشلونة يحتفل بتتويج ميسي ببطولة كأس العالم

النجم الأرجنتيني يحقق حلمه أخيرًا

حرص نادي برشلونة الإسباني، على الاحتفاء بتتويج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بلقب كأس العالم، بعد الفوز على فرنسا في المباراة النهائية.

وتوج منتخب الأرجنتين للمرة الثالثة في تاريخه ببطولة كأس العالم، بعد الفوز على فرنسا بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 3-3.

ونشر حساب نادي برشلونة الرسمي، على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، تغريدة يتوجه فيها بالتهنئة إلى ليونيل ميسي، بعد تتويجه ببطولة كأس العالم قطر 2022.

وجاء نص تغريدة برشلونة كالآتي: "ليونيل أندريس ميسي كوتشيتيني، أنت بطل العالم".

وكان ميسي لاعبًا في صفوف برشلونة، قبل أن ينتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في صيف 2021، حيث مازال لاعبًا في صفوفه.