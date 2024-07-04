أخيرًا سيتمكن برشلونة من دخول الميركاتو..

كما أشار خافيير تيباس قبل نحو شهر، فإن برشلونة هذا الموسم يبدو قريبًا من الوصول لقاعدة 1:1 التي تسمح له بالتعاقد الحر وتسجيل لاعبيه على عكس ما حدث خلال فترات الانتقالات الماضية.

صحيفة "آس" الإسبانية أشارت إلى أن برشلونة يحتاج فقط توفير 30 مليون يورو من مبيعات اللاعبين في الوقت المتبقي من سوق الانتقالات، من أجل أن يصل إلى التعادلية التي تمكنه من التعاقد مع اللاعبين دون أي قيود.

لقد خفض جوان لابورتا بشكل حاد الإنفاق في أقسام أخرى من النادي (مثل كرة السلة)، تمامًا كما أغلق تليفزيون برشلونة وأقال العديد من المديرين والعاملين.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لديه خطة إضافية لخفض التكاليف تؤتي ثمارها تتعلق بتخفيض الرواتب التي وصل الوفر فيها إلى حدود 450 مليون يورو مما كان ينفقه برشلونة قبل تولي لابورتا.

سيكون العقد الجديد مع "نايكي" فرصة للتنفس الاقتصادي أيضًا، حتى في ظل وجود مشكلات في عقد الفريق مع علامة "ليبيرو".. وسائل الإعلام الكتالونية تشير إلى أن العقد الجديد مع العلامة الأمريكية سيمنح النادي ما يتراوح بين 100-150 مليون يورو.