تغيب الثنائي ثيو هيرنانديز وأوريليان تشواميني عن مران منتخب فرنسا قبل نهائي كأس العالم 2022 بيومين وذلك بداعي الإصابة ليفتح ذلك باب التكهنات على مصراعيه حول إمكانية عدم لحاقهما بمباراة الأرجنتين.
ينضم الثنائي إلى قائمة فرنسية باتت طويلة من اللاعبين الذين تحوم الشكوك حول مشاركتهم في النهائي الذي يقام على ملعب لوسيل المونديالي.
تشواميني تعرض لإصابة على مستوى الفخذ، بينما تعرض ظهير ميلان الإيطالي لكدمة في الركبة.
وأفصح المدرب ديدييه ديشان عن تعرض قلبي دفاعه رافاييل فاران وإبراهيما كوناتيه لعدوى إنفلونزا الجمال ولكن قد يعودان يوم المباراة مع تماثلهما للشفاء.
أي الفرق التالية كان أفضل فائز بكأس العالم؟
شكرًا للتصويت.
سيتم مشاركة النتائج قريبًا.
أي الفرق التالية كان أفضل فائز بكأس العالم؟
اختيارات المحررين
- ميسي أم مارادونا؟ النقاش محسوم مسبقاً!
- جول إنسايدر | استاد 974.. ملايين متحركة وملعب فريد من نوعه!
- "الحريف القديم" ميسي أمام مبابي "الجديد".. المنافسة على المونديال والكرة الذهبية!
- أسود الأطلس جعلت الديوك تظهر كالجبناء.. ردود أفعال خسارة المغرب ضد فرنسا
- أمل حمدون والمغرب عظيم .. كوميكس نصف نهائي كأس العالم