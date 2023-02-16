أنباء سارة للهلال؟ والد ليونيل ميسي: لن يلعب مرة أخرى لبرشلونة!

قام والد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بتوجيه صدمة قوية لجماهير برشلونة، في ظل الأحلام المستمرة لعودة أسطورة النادي من جديد.
الجدل مستمر حول مصير ميسي مع دخوله في الأشهر الأخيرة من عقده مع باريس سان جيرمان، حيث لم يتوصل لاتفاق نهائي على التجديد، وسط تأكيدات من صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن المهاجم المخضرم لم يحسم مصيره حتى الآن.
خورخي ميسي والد اللاعب كان متواجدًا في برشلونة، وخرج بكلمات قوية تغلق الباب تمامًا أمام عودته إلى كامب نو.
وقال في تصريحات نشرتها صحيفة "سبورت" الإسبانية:"لا أعتقد أن ليو سيلعب مع برشلونة مرة أخرى".
وأضاف:"لم نتفق على التجديد مع باريس حتى الآن، كما أننا لم نتحدث مع جوان لابورتا ولا يوجد أي عرض في الوقت الحالي".
جدير بالذكر أن ميسي ارتبط بالرحيل عن باريس بعد نهاية عقده في الصيف القادم، والانتقال لنادي الهلال السعودي أو نظيره الأمريكي إنتر ميامي.
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