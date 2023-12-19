أنباء سارة للسعودية.. برشلونة يغير الخطة ويستعجل رحيل 3 من نجومه!

تشافي أمام ورطة حقيقية..

لم يكن برشلونة يستهدف الوصول إلى المرحلة الحالية من الموسم وهو يفكر في ضرورة بيع عناصر جديدة من أجل سد الفجوة الاقتصادية الكبيرة التي يعانيها.

لكن يبدو أن هذا ما ينتظر الفريق الكتالوني، الذي ينفتح في الوقت الراهن للاستماع إلى العروض المقدمة لكافة لاعبيه وبالأخص 3 منهم.

الاجتماعات الأخيرة لإدارة جوان لابورتا والخطة الرياضية للبرتغالي ديكو قضت بأن هناك أشياء إلى جانب بيع الأصول ينبغي أن تدر الدخل على البلوجرانا من أجل الوصول إلى نقطة توازن مادي تجعله قادرًا على مقابلة التحديات المقبلة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفقًا لصحيفة "ريليفو" فإن هناك 3 أسماء مطروحة على الطاولة للبيع، الثلاثي هم روبرت ليفاندوفسكي، جول كوندي، أندرياس كريستنسن.

إضافة إلى ذلك برشلونة منفتح للاستماع إلى أي عروض تخص أي لاعب من لاعبيه، وهذه هي الحقيقة المرة التي تبدو جلية في الوقت الراهن.

يملك ليفاندوفسكي على وجه التحديد من يرغبون في وصوله إلى الدوري السعودي، ولا يمكن الاعتقاد بأن هذه الصفقة ستكون صعبة على أي حال.