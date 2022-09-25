أنباء سارة لبرشلونة .. فرنسا تستبعد ديمبيلي

المنتخب الفرنسي يزف نبأ سار لتشافي

يعاني عثمان ديمبيلي نجم برشلونة ومنتخب فرنسا من إنزعجات في ربلة الساق منذ مواجهة برشلونة ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.

وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن الجناح الفرنسي سيغيب عن مواجهة فرنسا مع الدنمارك اليوم في الجولة الأخيرة من دور مجموعات دوري الأمم الأوروبية.

منتخب فرنسا يبحث عن انتصار يضمن له البقاء ضمن التصنيف الأول في المسابقة، بعد نهاية آمال الديوك في المنافسة على لقبهم.

ديشان يقرر إستبعاد ديمبيلي من مواجهة الدنمارك

قرر ديدييه ديشان مدرب منتخب فرنسا إراحة ديمبيلي واستبعاده من مباراة فرنسا القادمة أمام الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية.

واعترف ديدييه ديشان في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الدنمارك، أن ديمبيلي يعانى من إصابة في ربلة الساق، ولن يكون متاحًا أمام الدنمارك.

وتعد تصريحات ديشان كنباء سار ينزل على قلوب جماهير برشلونة.

وأشار التقرير إلى أن عثمان تدرب أمس بشكل منفرد، وعلى الرغم من أنه لم يشتكي من شدة الإصابة، إلا أن الفرنسي سيتصرف بأقصى درجات الحذر للحفاظ على لياقته، ولن يجبر على المشاركة حتى لا يكون في خطر المعاناة من مشاكل جسدية، خوفًا من تاريخه الطبي الذي يدعو أيضًا إلى توخي الحذر.

وصرح ديمبيلي في وقت سابق لراديو "مونت كارلو": "لقد أهدرت الكثير من الوقت، خمس سنوات من حياتي كان عليّ أن أعمل بجد لأتمكن من تقديم الأداء الجيد".

الجدير بالذكر أن ديمبيلي خاض ثماني مباريات مع برشلونة حتى الآن، ونجح في تسجيل هدفين وصنع 4 في جميع المسابقات.