بعد أنباء رفض استئناف النصر .. مفاجأة "غريبة" في قضية إيقاف سلطان الغنام

مفاجأة نصراوية في أزمة إيقاف سلطان الغنام

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فجّر الإعلامي الرياضي عبد العزيز العصيمي، مفاجأة من العيار الثقيل، عن استئناف نادي النصر، ضد عقوبة سلطان الغنام، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم.

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لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم أعلنت إيقاف الغنام "4 مباريات"؛ بحجة تلفظه ضد حكم مباراة النصر وأبها، في الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وفي هذا السياق.. نفى العصيمي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الخميس، تقديم الإدارة النصراوية، أي استئناف رسمي - حتى الآن -، ضد عقوبة اللاعب.

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وكشف الإعلامي الرياضي، عن أن النصر، ينتظر حيثيات عقوبة "الانضباط"، قبل اتخاذ قرار رسمي؛ سواء بالاستئناف من عدمه.

جدير بالذكر أن تقارير صحفية، أكدت على اتجاه لجنة الانضباط والأخلاق، لـ"رفض" استئناف نادي النصر، وتأييد عقوبة إيقاف سلطان الغنام، 4 مباريات.

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