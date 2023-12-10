بعد أنباء تمرده في الهلال .. حقيقة عقوبة محمد العويس وتجميد جورج جيسوس له

حارس الهلال يغيب عن المباريات الأخيرة، فهل قررت الإدارة معاقبته؟

SHAHID

الجميع يتساءل "أين محمد العويس؟!"، خاصةً وأن البرتغالي جورج جيسوس؛ المدير الفني للهلال السعودي، كان يعتمد عليه في حراسة المرمى خلال دوري أبطال آسيا، لكنه استبعده في آخر مباراتين أمام نافباخور الأوزبكي ونساجي الإيراني.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

قبل يومين، زعم الناقد الرياضي عمر الكمالي عبر برنامج "الديوانية" أن غياب الحارس هو عقوبة من إدارة النادي له، بعدما طلب الرحيل للشباب، نظرًا لتجميده على مقاعد البدلاء في مباريات دوري روشن لصالح الحارس المغربي ياسين بونو.

لكن الإعلامي الرياضي وليد الفراج نفى هذه المزاعم، ساخرًا منها عبر حلقة الأمس من برنامج "أكشن مع وليد"، مرجعًا السبب إلى أنه عاد من معسكر منتخب السعودية الأخير في نوفمبر الماضي من إصابة في الظهر، احتاج لفترة تأهيل طويلة بعدها.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وسخر الفراج قائلًا: "مشكلة البعض أن الأمنيات تتحول معهم لمعلومات!".

يذكر أن العويس شارك مع الهلال الموسم الجاري في أربع مباريات فقط، جميعها في دوري الأبطال، استقبل خلالها هدفًا واحدًا.

SHAHID