أنباء اقتصادية جيدة.. "طريد برشلونة" ينعش خزائنه قريبًا!

استعاد أفضل مستوياته..

يبدو أن برشلونة على موعد مع خبر اقتصادي جيد أخيرًا في خضم أزمة كبيرة يخوضها منذ الصيف قبل الماضي، هذه المرة بشأن أحد المعارين.

الأمريكي سيرجينيو ديست، الذي أتى بطموحات كبيرة إلى برشلونة لتعويض رحيل داني ألفيش، وكان وقتها من أهم مواهب العالم في أياكس.

لكنه لم يبل البلاء الحسن مع برشلونة، فآثر النادي الكتالوني إعارته إلى ميلان من أجل التخلص من أعبائه ومحاولة إيجاد منفذ اقتصادي جيد له.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

إلا أن ديست لم يظهر أيضًا بشكل جيد مع ميلان، وهنا أعاد برشلونة إعارته ولكن لفريق بي إس في آيندهوفن، الذي استعاد فيه الأمريكي مستواه بشكل ملحوظ.

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الآن تفيد صحيفة "سبورت" أن آيندهوفن يريد تفعيل بند الشراء فيما يخص ديست، والذي سينعش خزائن برشلونة بنحو 10 ملايين يورو.