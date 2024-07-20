ينتظر أن يظهر أفضل مستوياته..

أعلن أولمبيك مارسيليا بشكل رسمي التعاقد مع ماسون جرينوود من مانشستر يونايتد، ليسدل الستار على فترة صعبة في حياة اللاعب.

وكان قد تم إيقاف جرينوود من قبل مانشستر يونايتد في يناير 2022 قبل أن يتم اتهامه بعد تسعة أشهر بمحاولة الاغتصاب والاعتداء والسلوك العنيف والقسري تجاه امرأة.

ونفى جميع الادعاءات، وتم إسقاط جميع التهم الجنائية في نهاية المطاف في فبراير 2023، قبل أن ينضم جرينوود إلى فريق خيتافي الإسباني على سبيل الإعارة الموسم الماضي ويتألق في الدوري الإسباني.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لكن في مؤتمره الصحفي التمهيدي مع وسائل الإعلام الفرنسية يوم الجمعة، تحول الحديث بشكل غريب إلى التركيز على ماضيه الشخصي.

ولم يرد جرينوود على أي سؤال حول اتهاماته السابقة، ثم تدخل مسؤول صحفي في مارسيليا ليقطع اتهامًا آخر، فما كان من الصحفي الموجه للسؤال إلا أن كرره!

واضطر جرينوود إلى أن يجيب قائلًا: "أتفهم التساؤلات، لكنني لا أريد الحديث عنها كثيرًا، أو الدخول في سجالات، أريد المضي قدمًا وأن أكون جزءًا من كيان مارسيليا"، وأردف: "أعتقد أننا هنا للحديث عن المستقبل، وهذا ما أفكر فيه وأركز عليه حاليًا".

وكانت خطوة انتقال جرينوود إلى أولمبيك مارسيليا محل جدل كبير داخل أوساط المدينة الفرنسية نفسها، حتى إن عمدة المدينة بينوا بايان رفض الصفقة بشكل علني قائلًا في وقت سابق إنه سوف يتدخل لعرقلة الصفقة، وهو ما لم ينجح في الأخير.