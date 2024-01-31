"أنا مافيا هذه الثورة" .. اتهامات خطيرة لإيتو بالتلاعب والتحريض على العنف!

ملف قد يطيح به من منصبه

اتهامات جديدة يتعرض لها صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، تتعلق هذه المرة برسائل تهديد وتلاعب بنتائج المباريات وإساءة استخدام السلطة.

تقارير صحفية انتشرت بشكل واسع اليوم، الأربعاء، لتؤكد أن إيتو متهم بتوجيه تهديدات إلى نائب رئيس الاتحاد الكاميروني السابق، في ملف صادم تم إرساله إلى لجنة الأخلاقيات بالاتحاد الدولي.

موقع "The Athletic" قال إن إيتو متورط في التلاعب بنتائج المباريات ونشر معلومات كاذبة وتوجيه تهديدات لبعض المسؤولين وكذلك التحريض على العنف.

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الملف تم إرساله عن طريق هنري نجالا كوان جونيور نائب رئيس الاتحاد الكاميروني السابق، وقام خلاله بالحث على إقالة نجم برشلونة السابق من منصبه بعد سلسلة من الأزمات والاتهامات بالسلوك غير اللائق.

وزعم نجالا أن إيتو قام بالتلاعب في نتيجة مباراة أكاديميته ونادي كومبا سيتي إف سي، واصفًا هذه الواقعة الفضيحة الأكبر في تاريخ البشرية، كما اتهمه كذلك بالترتيب لفريق يملكه صديقه المقرب فالنتين نكوين للفوز بالترقية والصعود لدوري الدرجة الأولى.

وما يثير الشك هو صعود الفريق الذي يدعى "فيكتوريا يونايتد" بالفعل بعد فوزه في 11 من آخر 17 مباراة له، على الرغم من خسارته 4 مباريات من أول 7 خاضهم.

وقال الموقع إن علاقة نجالا كوان بإيتو تدهورت لاحقًا، مما اضطر أسطورة برشلونة إلى دفع مبلغ مالي مقابل إرسال رسالة تهديد جاء في نصها:"أنا مافيا هذه الثورة، وفي هذه المافيا تحديدًا نحن لا نخون قادتنا، لقد قمت بحماية مهمتنا حتى الآن، ولو فكرت في العبث معي كن مستعدًا لتحمل العواقب".

يذكر أن إيتو طاردته العديد من المشاكل الفترة الأخيرة، حيث شوهد وهو يضرب أحد المصورين في وجهه بعد مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية بكأس العالم 2022، وتم تغريمه والحكم عليه بالسجن مع إيقاف التنفيذ بسبب التهرب الضريبي.