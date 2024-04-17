"أنا آسف والرب يتحكم!".. رسالة أراوخو النادم بعد التسبب في إقصاء برشلونة

سيناريو كارثي مر به النادي الكتالوني

بدا الأوروجوياني رونالد أراوخو مدافع برشلونة نادمًا للغاية وهو يوجه أول رسالة للجمهور والزملاء عقب تعرضه لطرد تسبب في إقصاء برشلونة من دوري أبطال أوروبا على يد باريس سان جيرمان.

وكتب أراوخو عبر منصة "إكس": "كرة القدم التي منحتني الكثير من المتعة، تضربني الآن بعنف!".

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الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأردف: "أود أن أشكر كل أولئك الذين دعموني بشكل غير مشروط، أشكر زملائي الذين منحوا كل شيء على الملعب، والمشجعين الذين وثقوا في الفريق حتى النهاية" قبل أن يعتذر بوضوح قائلًا: "أنا آسف لأنني لم أمنحكم هذه السعادة".

وختم أراوخو رسالته: "سوف نحاول مجددًا، كن أقوى برشلونة، للأبد".. مذيلًا رسالته بعبارة أخيرة: "الرب هو المتحكم".

وكان برشلونة في طريقه لتكرار الفوز على باريس سان جيرمان وتقدم بهدف عن طريق رافينيا، لكن طرد أراوخو بعثر كل الأوراق ليرد الباريسيون برباعية ويتأهلوا إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.