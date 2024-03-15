"نحن في الانتظار" .. توماس مولر يتوعد آرسنال برسالة من خلال صديقه

"سيكون الأمر صعبًا .. نراكم قريبًا أيها الجانرز"

رفع توماس مولر، نجم بايرن ميونخ، راية التحدي في وجه مواطنه كاي هافيرتس، مهاجم آرسنال قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين في دوري أبطال أوروبا.

وأسفرت القرعة التي أجريت اليوم الجمعة في مدينة نيون السويسرية، عن مواجهة شرسة بين بايرن ميونخ مع آرسنال في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفور إعلان القرعة، نشر توماس مولر مقطع فيديو عبر حسابه بموقع الصور الشهير "إنستجرام"، يحتوي على رسالة تحدٍ لزميله بالمنتخب الألماني كاي هافيرتس.

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وقال مولر في الفيديو وهو يضحك: "إنه آرسنال.. كاي هافيرتس صديقي.. أنا في انتظارك".

وأضاف: "إنها قرعة جميلة، فريقان جيدان للغاية. ملعبان جيدان للغاية ومدينتان جيدتان للغاية. نعم سيكون الأمر صعبًا ولكني دائمًا إيجابي. نراكم أيها الجانرز".

ويأمل بايرن ميونخ في مواصلة مشواره بمسابقة دوري أبطال أوروبا، التي تعد الأمل الأخير للصعود إلى منصات التتويج هذا الموسم، خصوصا في ظل اتساع الفجوة بين وبين باير ليفركوزن في الدوري الألماني.

في المقابل، هذه هي أفضل فرصة لآرسنال من أجل الحصول على الثأر من العملاق البافاري، الذي أذلهما في آخر 3 مواجهات جمعت الفريقين وفاز بنتيجة (5-1) في المباريات الثلاثة، حيث هز شباكهم بـ15 هدفًا في أقل من 270 دقيقة.