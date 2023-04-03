"أنا الفيل في الغرفة" .. يورجن كلوب "المتوتر" يعلق على إقالات المدربين في الدوري الإنجليزي

كلوب يعترف بأنه "الفيل في الغرفة" بعد الإقالات المتتالية لمدربي الدوري الإنجليزي..

علق الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول ببعض التوتر على سؤال حول إقالة جراهام بوتر من تدريب تشيلسي، وبراندن رودجرز من تدريب ليستر سيتي خلال اليومين الماضيين.

الدوري الإنجليزي شهد هذا الموسم تغييرًا هائلًا في المدربين لدرجة أن 11 من 20 ناديًا قد غيروا مدربهم هذا الموسم، ومن بينهم من غير المدرب مرتين.

وجاء رحيل بوتر عن تشيلسي ورودجرز عن ليستر سيتي ليتوج أسبوعًا بدأ برحيل الإيطالي أنطونيو كونتي عن تدريب توتنهام.

كلوب، وفي تصريحات خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة تشيلسي التي تقام مساء الثلاثاء، والمؤجلة من الجولة الثامنة لمنافسات الدوري الإنجليزي، علق على إقالات المدربين، وقلقه بشأن مستقبله هو الآخر.

وقال كلوب عندما سُئل عن رحيل بوتر ورودجرز: "ماذا يمكنني أن أقول عن ذلك؟ أعتقد أن الفيل في الغرفة هو لماذا ما زلت جالسًا هنا في هذا العالم المجنون! آخر رجل ينجو".

وأضاف لاحقًا: "أنا على دراية بحقيقة أنني أجلس هنا بسبب الماضي، وليس بسبب ما فعلناه هذا الموسم، إذا كان هذا هو موسمي الأول، فسيكون الأمر مختلفًا بعض الشيء".

وتابع: "أنا هنا لتقديم المساعدة، لست هنا كتعويذة أو للجداريات على الجدران، أنا هنا لتقديم المساعدة، أعرف ذلك بنسبة 100%، أعرف أنني هنا من أجل ما حدث في السنوات القليلة الماضية ولا أحب الاعتماد على ذلك".

واختتم كلوب: "لا يمكننا الاستمرار في اللعب كما نفعل من وقت لآخر، أشعر بخيبة أمل حقًا لأننا نقوم بهذا النوع من الأشياء ولكن علينا الآن إيجاد طريقة للخروج من ذلك الوضع".

كلوب هو المدرب الأطول خدمة في الدوري الإنجليزي، حيث يتولى تدريب ليفربول منذ أكثر من سبع سنوات، لكن مع مرور ليفربول لموسم بائس، شهد الخروج من جميع الكؤوس المحلية ودوري أبطال أوروبا، وتراجع الفريق للمركز الثامن في الدوري، فليس من المستغرب أن نسمعه يتحدث عن التدقيق الذي يجده المدربون في المستوى الأعلى.

ومع ذلك، لا يوجد ما يشير على الإطلاق إلى أن ملاك ليفربول، مجموعة فينواي الرياضية تفكر في القيام بتغييرات جذرية على الرغم من معاناة فريقهم.