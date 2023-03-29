"أموال الأهلي أين ذهبت؟!" .. وزارة الرياضة تتحرك لمحاسبة مجلس وليد معاذ

وزارة الرياضة دعمت خزينة الأهلي مرتين منذ تولي مجلس وليد معاذ المسؤولية في الموسم الجاري

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لم تقف وزارة الرياضة السعودية برئاسة عبد العزيز بن تركي الفيصل موقف المتفرج فيما يتعرض له النادي الأهلي من ضربات خارجية، وبدأت التحقيق مع مجلس الإدارة الحالي برئاسة وليد معاذ.

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الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أصدر قرارًا قبل أيام، بحرمان الراقي من التعاقدات لفترتين، في قرار نهائي غير قابل للاستئناف، على إثر تراكم القضايا والشكاوى الخارجية من اللاعبين الأجانب، الذي مروا على النادي، بشأن مستحقاتهم المالية المتأخرة.

وأمام هذه العقوبة، وأوضحت صحيفة "عكاظ" أن وزارة الرياضة قامت بإرسال لجنة مالية لمقر الأهلي، للوقوف على الأسباب الحقيقية التي تقف وراء هذه العقوبة، إذ اجتمعت اللجنة مع الرئيس التنفيذي للنادي والإدارة المالية.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللجنة حققت في وجه الصرف خلال الفترة الماضية، في ظل تلقي النادي دعمًا ماليًا كبيرًا من الوزارة مرتين منذ تولي المجلس الحالي برئاسة وليد معاذ، المسؤولية، بجانب انتعاش الخزينة بنصف قيمة المبلغ السنوي للشراكة الاستراتيجية مع شركة "وسط جدة للتطوير".

جدير بالذكر أن مجلس وليد معاذ معين من قبل وزارة الرياضة في الموسم الجاري خلفًا للمجلس المستقيل برئاسة ماجد النفيعي.

Shahid