"أملنا كبير في مساعدة كريستيانو رونالدو لنا" .. وعد رسمي بـ"خطف" تاليسكا من النصر!

تطورات مثيرة قد تمهد لرحيل أندرسون تاليسكا عن نادي النصر

SHAHID

لا يمر ميركاتو واحد، إلا ويظهر اسم البرازيلي أندرسون تاليسكا، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، كأحد أبرز المرشحين لـ"الانتقال".

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تاليسكا البالغ من العمر 29 سنة، انضم إلى النصر في صيف 2021، قادمًا من جوانجزو إيفرجراند الصيني؛ حيث جدد عقده مؤخرًا، حتى 30 يونيو 2026.

وفي هذا السياق.. أعلن سردال أدالي، رئيس نادي بشكتاش التركي الأسبق، والمرشح في الانتخابات القادمة، عن نيته في "التعاقد" مع تاليسكا، خلال الانتقالات الشتوية القادمة.

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أدالي وعد في مؤتمر صحفي نقلته شبكة "ntvspor"، اليوم الإثنين، بفعل المستحيل للتعاقد مع النجم البرازيلي؛ قائلًا: "أعطيت تعليماتي، بمتابعة وضع اللاعب مع النصر؛ للعمل على ضمه".

وأضاف المرشح الرئاسي: "لو تم التعاقد مع أندرسون تاليسكا، خلال الفترة الماضية؛ لكان وضع بشكتاش، أفضل بكثير من ما هو عليه الآن".

وكشف سردال، عن أن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر، قد يكون له تأثير كبير في انتقال تاليسكا إلى بشكتاش؛ في إشارة إلى الأنباء السابقة عن توتر العلاقة بين اللاعبين الاثنين، والتي قد تؤدي لاستغناء العالمي، عن اللاعب البرازيلي.

أنباء ظهرت في الفترة الماضية، عن خلافات بين رونالدو وتاليسكا؛ قبل أن يقوم النجم البرازيلي، بنفيها تمامًا، مؤكدًا على أن الأسطورة البرتغالية، ساعده على المستوى الشخصي، في تحسين عقليته الاحترافية.

وأعرب أدالي، عن حزنه الشديد من الأوضاع التي يعيشها بشكتاش حاليًا؛ مشددًا على أن النادي، في حاجة إلى أشخاص مثله، يستطيعون الوقوف أمام الظلم الذي يتعرض له هذا الكيان الكبير، داخل وخارج الملعب.

واختتم سردال أدالي تصريحاته؛ بقوله: "لقد طفح الكيل من هذه الأوضاع.. لديّ أحلام كبيرة سأحققها مع نادي بشكتاش، في الفترة القادمة".

جدير بالذكر أن أندرسون تاليسكا، مثّل نادي بشكتاش، في الفترة من 2016 إلى 2018، مسجلًا 37 هدفًا وصانعًا 14 آخرين، خلال 80 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.

SHAHID