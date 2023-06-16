هل ينجح النصر في تغيير وضعيته خلال الفترة القادمة؟

على الرغم من أن موسم الانتقالات الصيفي لم ينطلق بشكل رسمي، إلا أن هناك قلقًا كبيرًا يُحيط بنادي النصر خلال الوقت الحالي، بسبب عدم إتمام أي صفقات حتى الآن!

ويسعى نادي النصر لإبرام صفقات قوية خلال الوقت الحالي، من أجل إعداد الفريق بشكل جيد، لتعويض الموسم الماضي الذي خرج فيه العالمي خالي الوفاض.

وعبر الإعلامي الرياضي علي السلمي عن قلقه بشأن وضعية النصر، حيث نشر عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي تغريدة يتحدث فيها عن عدم إتمام أي صفقات أو حتى الاتفاق مع مدرب جديد.

وجاء نص تغريدة السلمي كالآتي: "ما يحدث للنصر أمر يدعو للقلق، تبقى على انطلاق المعسكر 16 يومًا وحتى الآن لا مدرب ولا صفقات محلية ولا صفقات أجنبية".

وختم السلمي تغريدته قائلًا: "نأمل أن يكون للعالمي نصيب وافر من الصفقات الكبيرة، أسوة ببقية الأندية المملوكة لصندوق الاستثمارات".