"أمر واحد يشغلني".. ألفونسو ديفيز يرفض إنهاء التكهنات حول مستقبله!

ماذا قال النجم الكندي؟

رفض النجم الكندي ألفونسو ديفيز، ظهير أيسر بايرن ميونخ، وضع حدٍ للتكهنات المثارة بشأن مستقبله مع النادي البافاري في الموسم المقبل.

وينتهي عقد ديفيز مع بايرن ميونخ في صيف 2025، حيث يحق له التوقيع مجانًا لأي فريق في شهر يناير المقبل، على أن ينضم له اعتبارًا من موسم 2025-2026.

وربطت عشرات التقارير الصحفية النجم الكندي بالانتقال إلى ريال مدريد في صفقة مجانية الصيف المقبل، علمًا بأن النادي الملكي حاول ضمه الصيف الماضي بمقابل منخفض، لكن إدارة البايرن أصرت على إبقاء اللاعب بين خيارين (إما التجديد أو الرحيل مع نهاية العقد).

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وقال ديفيز، في تصريحات نقلها الصحفي فابريتسيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، عبر حسابه على منصة إكس: "انتهاء عقدي في صيف 2025؟ لا أركز حقًا على هذا الأمر حاليًا".

وواصل: "تركيزي أن أبقى بحالة جيدة، لا أفكر سوى في النادي الذي أتواجد فيه حاليًا، أريد فقط مساعدة بايرن ميونخ على تحقيق الانتصارات".

وخاض ديفيز 8 مباريات مع بايرن ميونخ هذا الموسم في مختلف المسابقات، لم يسجل خلالها أي هدف واكتفى بصناعة هدف وحيد في الفوز الكبير على دينامو زغرب (9-2) بدوري أبطال أوروبا.