"أمر جيد".. نجم ريال مدريد الفرنسي يصف غياب كورتوا عن يورو 2024!

لاعب وسط الملكي متفائل بغياب الأخطبوط البلجيكي

يرى إدواردو كامافينجا لاعب وسط منتخب فرنسا ونادي ريال مدريد، أن غياب زميله في الملكي تيبو كورتوا عن قائمة منتخب بلاده بلجيكا في يورو 2024، أمر مفيد للخصوم.

وقال كامافينجا في معرض حديثه خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فرنسا وبلجيكا في ثمن نهائي يورو 2024: "عدم لعب كورتوا لمنتخب بلجيكا أمر رائع بالنسبة لنا".

وأضاف: "يستطيع إيقاف أي شيء، إنه عظيم بحق" في إشارة إلى الحارس الذي قاد الملكي للعديد من البطولات وأحرز معهم بطولتين على مستوى دوري أبطال أوروبا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكان دومينيك تيديسكو مدرب منتخب بلجيكا قد آثر استبعاد كورتوا عن يورو 2024 نظرًا للإصابة الطويلة التي تعرض له الموسم الماضي مع ريال مدريد، بينما يشير البعض إلى أن الاستبعاد سببه الأزمات الكبيرة التي تسبب بها كورتوا داخل معسكر الشياطين الحمر خلال السنوات الأخيرة.

ويعتمد تيديسكو بشكل أساسي على كوين كاستيلس المنتقل حديثًا إلى القادسية السعودي قادمًا من فولفسبورج الألماني، والبالغ من العمر 32 عامًا.