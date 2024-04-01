دليلك الشامل لشراء ما تحتاجه من أمازون السعودية

في عالم التطور الرقمى التى تشهده المملكة العربية السعودية أصبح مفهوم التسوق عبر الإنترنت جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية للمواطن السعودى، وذلك بعد ظهور الكثير من المواقع التسوق عبر الإنترنت اشهرها موقع امازون السعودي الذى غير مفهوم التسوق التقليدى وجعل من التسوق عبر الإنترنت تجربة ممتعة و سهلة لارضاء المواطن السعودي المشهور بحسن الاختيار .

عن طريق إمكانية الوصول إلى ملايين من المنتجات المختلفة مثل الملابس الرياضية، و المعدات الرياضية، والأجهزة إلكترونية وغيرها من المنتجات العالمية بلمسة واحدة من خلال موقعه الإلكتروني منذ إنطلاقة في المملكة العربية السعودية بشكل رسمي واستبداله بسوق دوت كوم في عام 2020.

وفى الفقرات التالية نشرح لكم كيفية الشراء من امازون السعودية و استخدامه لراحتكم .

الموضوع يُستكمل بالأسفل

كيفية إنشاء حساب للتسوق في أمازون السعودية؟

افتح متصفح الويب الخاص بك وانتقل إلى موقع أمازون السعودية عبر الرابط amazon.sa

انقر على "تسجيل الدخول" في أعلى الزاوية اليمنى للصفحة.

اختر "إنشاء حساب"، ستجدها تحت خيار تسجيل الدخول.

أدخل المعلومات المطلوبة مثل الاسم الأول والاسم الأخير، وعنوان البريد الإلكتروني الذي ترغب في استخدامه للحساب، واختر كلمة مرور قوية.

اضغط على زر "متابعة" بعد إدخال المعلومات.

قد يطلب منك إدخال رقم هاتفك لتلقي رمز تحقق (OTP) للتأكيد.

بعد التحقق، اتبع الإرشادات الإضافية التي يطلبها الموقع لاستكمال عملية إنشاء الحساب.

بمجرد إكمال جميع الخطوات، سيتم إنشاء حسابك بنجاح على موقع أمازون السعودية، ويمكنك الآن البدء في تصفح المنتجات والقيام بعمليات الشراء.

أبرز الميزات التي تقدمها خدمة التسوق من أمازون السعودية

يقدم أمازون السعودية تشكيلة واسعة من المنتجات مع تقيم يساعد الاخرين في اتخاذ قرار الشراء، كما يمتلك خدمة عملاء متميزة عبر الهاتف والبريد الإلكتروني والدردشة المباشرة لمساعدة العملاء في حل مشاكلهم.

وأبرز ما يميز أمازون السعودية هي العروض والتخفيضات على مجموعة متنوعة من المنتجات لكل المناسبات ، هذا بجانب سهولة الدفع والتسوق باستخدام عدة طرق مختلفة مثل بطاقات الائتمان، وبطاقات الهدايا، وخدمات الدفع عبر الإنترنت المختلفة.

عضوية "أمازون برايم" الذي يتيح للمشتركين الاستفادة من الشحن المجاني والوصول إلى محتوى حصري على منصة البث الخاصة بها "أمازون برايم فيديو".

كيف يمكن الشراء عبر أمازون السعودية؟

بعد معرفة كيفية انشاء حساب على امازون السعودية و مميزاته حان الوقت لمعرفة كيفية الشراء عبر ملايين المنتجات المختلفة بشكل سهل و بسيط .

أولًا الدخول إلى موقع أمازون السعودية عبر الرابط: https://www.amazon.sa/

ثم التصفح للعثور على المنتج الذي ترغب في شرائه.

- بعد العثور على المنتج المطلوب، انقر على زر "إضافة إلى السلة" لوضع المنتج في سلة التسوق الخاصة بك.

- ثم انتقل إلى سلة التسوق عن طريق النقر على الرمز في أعلى الصفحة.

- ثم انقر على زر "إتمام الطلب" للمتابعة إلى صفحة إكمال الطلب.

- قم بإدخال عنوان الشحن الخاص بك وأي معلومات إضافية مطلوبة، ثم اختر طريقة الشحن المفضلة.

- بعد ذلك، اختر طريقة الدفع المناسبة لك، سواء كانت الدفع عند الاستلام أو بواسطة بطاقة الائتمان أو الدفع الإلكتروني الآخر.

- قم بمراجعة الطلب وتأكيد الشراء عن طريق النقر على زر "تأكيد الطلب" .

واستلم طلبك الحين على عتبة منزلك واستمتع بتجربة التسوق المريحة مع أمازون السعودية.