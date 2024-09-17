"رأينا لا يهم ويعاملوننا كأغبياء" .. أليسون يفتح النار على نظام دوري أبطال أوروبا الجديد

انتقد أليسون بيكر، حارس مرمى ليفربول، الشكل الجديد لدوري أبطال أوروبا عشية ليلة الافتتاح، حيث يستعد الريدز لمواجهة مضيفه ميلان، مساء اليوم الثلاثاء في افتتاح مرحلة الدوري من البطولة القارية.

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ويتعين على الأندية المشاركة في دوري الأبطال، لعب 8 مباريات مختلفة في مرحلة الدوري المستحدثة، بدلًا من 6 مباريات في دور المجموعات السابق بشكله المعتاد.

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وقال أليسون في مؤتمر صحفي، إن ذلك التطوير سيكون رائعًا بالنسبة للجماهير التي ستشاد مباريات ممتعة، لكنه يؤثر بالسلب على اللاعبين الذين لم تتم استشارتهم بشأن التغييرات، قائلًا: "بالنسبة للجماهير، إنه أمر مذهل، لكن لا أحد يسأل اللاعبين عن رأيهم في إضافة المزيد من المباريات".

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وأضاف ساخرًا: "ربما رأينا لا يهم، لكن الجميع يعرف ما نفكر فيه، لقد سئم الجميع من ذلك. يجب الجلوس معًا والاستماع إلى جميع الأطراف، وسائل الإعلام والتلفزيون، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والفيفا والمسابقات المحلية".

وتابع أليسون: "نحن لسنا أغبياء ونفهم ذلك. نحن نفهم أن الناس يريدون المزيد من المباريات. لكن الشيء المعقول هو أن يجلس جميع الأشخاص الذين ذكرتهم - أولئك الذين يصنعون أجندة المباريات - معًا ويستمعوا إلى جميع الأطراف بما في ذلك اللاعبين".

وأردف: "هناك المزيد من المباريات ويبدو أنها ليست على وشك التوقف. عليك أن تعتني باللاعبين، أنا واعي لذلك. لقد وصلت إلى نقطة حيث لا أستطيع (القيام بذلك) بعد الآن".

وواصل حارس ليفربول: "ما نريده هو أن نقدم أفضل ما لدينا لكرة القدم، إذا كنت متعبًا فلن تتمكن من المنافسة على مستوى عالٍ. أريد أن أقدم أفضل ما لدي في جميع المباريات التي ألعبها ولكننا بحاجة إلى حل. لا يبدو أننا اقتربنا من حل جيد لكرة القدم واللاعبين".