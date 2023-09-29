ألونسو يرد على أخبار تدريب ريال مدريد: هذه هي طبيعة كرة القدم!

المدير الفني لباير ليفركوزن يعرف كيف تسير الأمور!

أكد تشابي ألونسو المدير الفني لفريق باير ليفركوزن أن الأخبار المرتبطة بالانضمام إلى ريال مدريد لا تشغله في الوقت الحالي عن مهمته.

جاء هذا في مؤتمر صحفي، حيث تحدث تشابي وأكد أن مثل تلك الأنباء لا تؤثر عليه ولا على فريقه في الوقت الحالي بأي شكل من الأشكال.

وقال ألونسو: "لا يزال الوقت مبكرًا للغاية، نحن في سبتمبر، هذا ليس أمر للحديث أو للتعامل معه في الوقت الحالي، بكل تأكيد أنا أركز على مهمتي الحالية".

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وأضاف: "أنا أعرف طبيعة الأمور في كرة القدم، لم تكن الأنباء الخاصة بريال مدريد مشكلة بالنسبة لأي شخص، لم نتحدث حتى عن الأمر".

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جدير بالذكر أن ليفركوزن كان قد حقق الفوز في خمسة من أصل ستة مباريات وتعادل في واحدة، مسجلًا 25 هدفًا وتلقى خمسة فقط.