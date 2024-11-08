لم تحدث مع أي فريق آخر .. لفتة استثنائية من ليفربول إلى ليفركوزن بسبب ألونسو!

ليفركوزن يوجه رسالة شكر إلى ليفربول

باعتباره أحد أبرز الأساطير في تاريخ النادي، قرر ليفربول استقبال نجمه السابق تشابي ألونسو بأفضل طريقة ممكنة، خلال زيارته لأنفيلد مع فريقه الحالي باير ليفركوزن.

المدرب الإسباني تلقى هزيمة ثقيلة يوم الثلاثاء الماضي أمام ليفربول بقيادة نظيره الهولندي آرني سلوت، حيث سقط برباعية نظيفة، في المواجهة التي جمعت بينهما بالجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

موقع "ThisIsAnfield" كشف عن لفتة رائعة قام بها ليفربول بعد خسارة ليفركوزن مع ألونسو، وذلك عن طريق السماح للفريق الألماني بالتدرب في مركز " AXA" الخاص بالريدز، وهي خطوة لم يفعلها النادي الإنجليزي مع أي فريق آخر.

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وأوضح الموقع أن هذه الخطوة حدثت بفضل العلاقة الجيدة بين ألونسو وليفربول، لأنه من الطبيعي قيام الأندية بالسفر إلى ديارها مباشرة بعد مباريات دوري الأبطال، دون الحاجة للبقاء ليلة أخرى.

وقام النادي الألماني بالسفر إلى بلاده في وقت لاحق يوم الأربعاء الماضي، مما سمح له بالراحة والتدريب في ميرسيسايد دون الحاجة إلى يوم كامل من الراحة.

ومن جانبه قام ليفركوزن بتوجيه الشكر إلى نظيره الإنجليزي على هذه اللفتة، حيث قال في تغريدة على منصة "إكس":"شكرًا لكم على حسن ضيافتكم".

جدير بالذكر أن ألونسو قام بعدة زيارات إلى ليفربول في السنوات الأخيرة، بما في ذلك المشاركة بمباريات خيرية على ملعب أنفيلد، وتم ربطه أكثر من مرة بتدريب الفريق خلفًا ليورجن كلوب، قبل أن يقرر البقاء مع ليفركوزن لفترة أطول، مما دفع الريدز للتوجه نحو آرني سلوت.