"ألقى بقميص الملكي على الأرض" .. أنشيلوتي يدفع جوهرة ريال مدريد للرحيل

موقف غريب في المباراة الثالثة يفجر الغضب

بات التركي أردا جولر، لاعب ريال مدريد، بمثابة قنبلة موقوتة داخل النادي الملكي بعد دخوله في القائمة السوداء للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وكشفت صحيفة "سبورت"، أن جولر مرشح للخروج من النادي الملكي معارًا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبل، بعدما بات الضحية الكبرى لقرارات كارلو أنشيلوتي، حيث تجاهله المدرب الإيطالي تمامًا خلال المباريات الأخيرة.

ولم يلعب جولر في الكلاسيكو الأخير أمام برشلونة بنهائي كأس السوبر الإسباني في الرياض، ولا في ديربي مدريد أمام أتلتيكو بكأس الملك، حيث كان هناك أيضًا وقت إضافي، ولا ضد ألميريا في المباراة الأخيرة بالدوري الإسباني.

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وشهدت مباراة ألميريا موقف غريب من أنشيلوتي تجاه جولر، الذي ظل يجري عمليات الإحماء لفترة طويلة، لكن المدرب تجاهله وأجرى التغيير الأخير من خلال الدفع بإدواردو كامافينجا.

وأثار هذا التصرف غضب النجم التركي، حيث عاد إلى مقاعد البدلاء غاضبًا وقام بإلقاء قميص الإحماء على الأرض بطريقة "وقحة".

يذكر أن أردا جولر انضم إلى ريال مدريد الصيف الماضي، قادمًا من فنربخشة التركي حيث وقّع مع النادي الإسباني عقدا لمدة 6 أعوام.