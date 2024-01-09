ألفيش يستغيث بنيمار وعائلته .. نجم الهلال يتورط بسبب قضية "الاغتصاب الشهيرة"

أزمة جديدة تطارد نجم نادي الهلال

في مفاجأة من العيار الثقيل.. ظهر اسم الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، في قضية مواطنه داني ألفيش، ظهير أيمن برشلونة الإسباني الأسبق، المتهم بـ"الاغتصاب".

ألفيش يقبع في سجون إسبانيا حاليًا؛ بتهمة "اغتصاب" فتاة تبلغ من العمر 23 سنة، حيث ستبدأ محاكمته يوم 5 فبراير القادم، وسط مطالبات من النيابة بحبسه 9 سنوات.

ووفقًا لصحيفة "UOL"، مساء اليوم الثلاثاء، لجأ ألفيش إلى نيمار وعائلته؛ من أجل مساعدته ماليًا، بعد أن تم الحجز على جميع أمواله وممتلكاته، على خلفية رفع زوجته السابقة، قضية "نفقة" ضده.

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الصحيفة كشفت عن أن والد نجم نادي الهلال، أرسل بالفعل محاميًا، بالإضافة إلى مبلغ مالي يُقدر بـ150 ألف يورو، إلى داني ألفيش؛ لدفع غرامة مالية إلى المحاكم الإسبانية، ستقلل من مدة حبسه إذا تم إدانته رسميًا؛ وفقًا لقوانين "تخفيف الأضرار".

وأشارت الصحيفة، إلى أن شقيق ألفيش، حذر في بعض الرسائل، من أن نيمار وعائلته، يواجهون حربًا في الوقت الحالي من طليقة داني ومحاميه السابق؛ وذلك بسبب مساعدتهم لأخيه.

جدير بالذكر أن نيمار وألفيش تزاملا في صفوف برشلونة، في الفترة من 2013 إلى 2016، كما لعبا معًا لسنواتٍ عديدة، في منتخب البرازيل الأول لكرة القدم.