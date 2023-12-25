ألفاريز: ريال مدريد أو برشلونة؟ سأكتفي بهذه الكلمة

ليس المهاجم الأول في السيتي بسبب هالاند!

تحدث خوليان ألفاريز، مهاجم مانشستر سيتي، عن إمكانية رحيله صوب الدوري الإسباني، وتحديدا برشلونة وريال مدريد.

وكان ألفاريز أحد أبطال تتويج الأرجنتين بكأس العالم (قطر 2022)، لكنه ليس المهاجم الأول لمانشستر سيتي، في ظل وجود النرويجي إيرلينج هالاند.

وهذا ما فتح الباب أمام التكهنات حول مستقبله وإمكانية رحيله عن صفوف السيتي والانتقال إلى أحد عملاقي الليجا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال ألفاريز في تصريحات صحفية بعد التتويج بمونديال الأندية، نقلها فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، عبر حسابه على منصة "X": "أنا سعيد للغاية مع مانشستر سيتي، لقد انتقلت إلى هذا النادي منذ عام تقريبا، وأشعر بسعادة كبيرة بكل ما حققناه من ألقاب في جميع البطولات.. هدفنا المنافسة ومحاولة الفوز بتلك الألقاب مرة أخرى".

ويقدم ألفاريز مستوى مميزًا هذا الموسم، إذ حجز مقعدًا أساسيًا (إلى جانب هالاند)، وسجل 10 أهداف وقدم 9 تمريرات حاسمة، خلال 26 مبارة بمختلف المسابقات.