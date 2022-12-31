"ألبا نسي أن معه بطاقة صفراء".. روبيرتو يكشف ما قاله جوردي للاهوز قبل الطرد!

مباراة كانت متوترة بين برشلونة وإسبانيول

زعم لاعب برشلونة سيرجي روبيرتو أن زميله جوردي ألبا لم يتذكر أنه كان قد حصل على بطاقة صفراء قبل أن يُظهر له الحكم ماتيو لاهوز الإنذار الثاني.

وكان لاهوز قد طرد جوردي ألبا في الدقيقة 78 من عمر اللقاء، بعدما حصل على الإنذار الثاني بسبب الاعتراض، في المواجهة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف بين برشلونة وإسبانيول.

وتحدث سيرجي بعد اللقاء، وقال للصحفيين: "لقد نسي جوردي ألبا بطاقته الأولى، لأعرف تحديدًا ما قاله لكي يتعرض للطرد، لكن ألبا أخبرني أنه قال للاهوز: لقد رتبت سريرك".

وكانت مباراة برشلونة وإسبانيول متوترة للغاية إذ أخرج لاهوز فيها 15 بطاقة صفراء، فيما طرد لاعب من كل فريق.

جدير بالذكر أن مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني ستكون ضد أتلتيكو مدريد يوم 8 يناير، ضمن الجولة الـ 16 من الليجا.